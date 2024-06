Duemila studenti delle superiori di Carbonia vanno a caccia dei fondi nazionali per agevolare il diritto allo studio e alleggerire i costi affrontati nel corso dell'anno.

Il Comune infatti aderisce all'istanza per accedere alla borsa di studio nazionale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2023-2024 che si è appena concluso.

«Si tratta di un importante strumento di sostegno al diritto allo studio - sottolinea l'assessora alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas - che spesso per famiglie in non favorevoli condizioni economiche consente di sgravare spese talora elevatissime».

Per poter accedere alla borsa di studio è necessario aver frequentato l’anno scolastico 2023-2024, appartenere a famiglie il cui Indicatore situazione economica equivalente (il cosiddetto I.S.E.E.) rientri nella soglia di 14.650 euro. Una condizione che a Carbonia riguarda un numero ragguardevole di studenti. L'assegno può giungere sino ad alcune centinaia di euro.

