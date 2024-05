Nuova aggressione da parte di due pitbull a Carbonia.

I cani, che spesso vengono lasciati incustoditi, si sono scagliati contro un cagnolino e la sua proprietaria. La donna si è rifugiata in un giardino, ma il suo cagnetto è stato morsicato e ha riportato delle ferite per le quali è servito l’intervento del veterinario.

Nel rione fra via Veneto, Curiel e Dalmazia è dilagante la paura per i due pitbull e l'indignazione per una situazione che sembra senza via d'uscita. «Non mando più i miei bambini a giocare sotto casa – dice una giovane mamma che vive in via Dalmazia – troppo pericoloso».

Ma ci sono diversi precedenti, a partire dal novembre 2023 quando un cane era stato ucciso da un pitbull nella rotonda di via Ospedale.

Andrea Scano

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata