Viabilità pressoché disastrosa, urbanizzazioni a singhiozzo, un ponte d'accesso da brividi: questi e molti altri problemi sono finiti al centro di uno speciale incontro fra il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, la sua Giunta e i funzionari fra cui il comandante dei Vigili urbani. L’incontro è stato organizzato e coordinato dal presidente del "Comitato di Quartiere Serbariu" Giuliano Usai per dare risposte ai disagi patiti da anni dagli abitanti del grosso quartiere di Medadeddu.

Più che un rione è un piccolo paese, abbarbicato sul versante sud della città, ma con gravi limitazioni legate al traffico: "Una sola via d'accesso per noi e per il cimitero - ha rivelato Gianni Mannai, uno dei residenti protagonisti dell'incontro - uno sbocco sulla sp 78 bis usato in modo improprio come scorciatoia per chi torna dal mare, strade senza marciapiede, una lottizzazione incompleta, alcune abitazioni ancora prive di fogne, tratti impercorribili durante le piogge".

Gravi le condizioni del ponticello di accesso al paese, con i parapetti quasi a pezzi: prima o poi lo si dovrà demolire.

"Sulla viabilità si interviene quasi subito con segnaletica e altri accorgimenti - ha anticipato il sindaco Morittu - il resto è programmato ma il nostro bilancio sconta gravi carenze di risorse".

© Riproduzione riservata