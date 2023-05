Intervento dei vigli del fuoco all'ex Dopolavoro di piazza Caterina Cittadini, angolo con via Mazzini, a Carbonia: dal soffitto dello storico edificio della città di Fondazione sono crollati frammenti di cemento.

Per fortuna non hanno colpito nessuno perché nel pomeriggio nessuno si trovava a transitare sotto i portici dello stabile. Alcune porzioni di soffitto staccatesi avevano dimensioni importanti. La chiamata ai vigili del fuoco è stata immediata e le squadre preposte hanno finito di rimuovere pezzi pericolanti di intonaco e calcinacci. La zona è stata poi ampiamente delimitata e interdetta al transito.

Non è la prima volta che i vigili del fuoco si trovano ad intervenire in centro e in periferia per distacchi continui da edifici che ormai hanno quanto meno 80 anni, ma in taluni casi anche da stabili sorti in anni successivi.

© Riproduzione riservata