A Carbonia sono dovuti accorrere gli operatori della Protezione civile al servizio del Comune per transennare il marciapiede, di solito molto frequentato, dove si è verificato un crollo di intonaci e cornicioni dovuto alle condizioni deteriorate di un tratto dell'edificio che appartiene ad Area (ma molti appartamenti nel frattempo sono stati venduti).

I frammenti per fortuna non hanno colpito nessuno. Il distacco è avvenuto nella parte bassa del viale, verso piazza Iglesias, e ha comportato la necessità di chiudere al transito la zona, in attesa che chi di dovere ripristini le condizioni di sicurezza dello stabile.

La parte è transennata dalle barriere della Protezione civile. Sono altri, anche in pieno centro, gli edifici Area da cui si staccano sovente pezzi di intonaco, ma in alcuni (soprattutto nella zona di via Dalmazia) sono scattati lavori anche importanti di manutenzione straordinaria.

© Riproduzione riservata