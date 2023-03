Il Rotary di Carbonia, assieme alle associazioni Oriente e il Centro di formazione Lifeguard Academy, ha organizzato il progetto “Carbonia Cardioprotetta”.

Il fine ultimo è costituire in città, coinvolgendo attività produttive, una rete di defibrillatori e di personale formato all'uso degli apparecchi per poter gestire nel migliore dei modi situazioni di emergenza. Il personale, una sessantina fra dipendenti dei centri commerciali e addetti, seguirà inoltre gratuitamente corsi di pronto soccorso. Le ditte che hanno aderito al progetto sono il Lu' Hotel, la Conad, la Alice Surgelati, la Trony e lo studio dentistico Mezzena. Tutte le attività si doteranno di un defibrillatore e in cambio riceveranno in modo del tutto gratuito lezioni di assistenza sanitaria di base.

Oggi, presso l’Istituto superiore Angioy di Carbonia, sono iniziate le lezioni. «Carbonia – sottolinea la presidente Rotary Dana Vargiu – sarà quasi capillarmente dotata in questo modo di defibrillatori, ma il progetto proseguirà perché vorremmo estendere la rete».

