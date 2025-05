E' davvero singolare la conseguenza di uno degli interventi di manutenzione eseguiti dal Comune di Carbonia per sistemare alcune delle strade più disastrate della città. Oltre sette mesi fa un'impresa d'appalto aveva riasfaltato con un intervento a regola d'arte il tratto di via Costituente che va da via dello Sport a piazza Repubblica: una strada ad alta percorrenza che era costellata di buche e voragini ma che la ditta ha sistemato in modo capillare.

Tuttavia da allora non è stata realizzare la segnaletica orizzontale, in particolare la linea di arresto davanti al semaforo, soprattutto in prossimità del semaforo per chi proviene dal tratto basso di via Costituente. Ciò sta creando da mesi disagi alla circolazione soprattutto la mattina con gli autobus degli studenti e i mezzi di linea urbani: i pullman talora, quando devono imboccare via Costituente, non hanno lo spazio necessario di manovra nei casi in cui le vetture si posizionano a ridosso del semaforo ancora privo di linea di arresto.

Succede pertanto che i bus devono attendere nel centro dell'incrocio che per le vetture scatti il semaforo verde in modo da potersi dirigere entro via Costituente.

© Riproduzione riservata