Le condizioni preoccupanti di una antica casa della frazione di Serbariu, storico borgo di Carbonia, hanno reso necessario questa mattina l'intervento i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma su segnalazione dei residenti.

Dall'abitazione infatti, sorta presumibilmente circa due secoli fa e costituita ancora in parte da mattoni di fango e paglia, si è verificato il costante distacco delle tegole e di pezzi di intonaco che immancabilmente finivano sul marciapiede ponendo a rischio l'incolumità delle persone. La preoccupazione è stata abbastanza sentita e le sollecitazioni frequenti (pure del comitato di quartiere), fino a quando, dinanzi al peggioramento delle condizioni del vecchio stabile, si è reso necessario un intervento delle squadre specializzate nella rimozione delle parti più pericolose.

Durante le operazioni, presente anche una pattuglia della polizia municipale per il coordinamento del traffico dal momento che l'area dell'intervento si trova in una via di transito importante in quanto uno degli accessi dai paesi del basso Sulcis lungo la strada provinciale 78.

