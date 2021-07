Dopo un periodo di relativa calma, a Carbonia sono ripresi i piccoli ma costanti incendi appiccati nella zona nord della città fra via del Minatore, via Dalmazia e via Ospedale, in un'area segnata dal massimo degrado.

I Vigili del fuoco sono dovuti uscire oggi due volte e ieri altre due: le fiamme, subito domate, vengono appiccate quasi regolarmente ai bordi della bretella che, dalla rotonda di via Ospedale, conduce sino alla rotonda di viale del Minatore, biglietti di ingresso per la città. Uno stillicidio quotidiano che in passato ha provocato roghi di dimensioni preoccupanti, ma che di solito come oggi provoca solo disagi alle squadre antincendio costrette comunque per dovere ad uscire dai distaccamenti.

In taluni casi si tratta di brace che si riattizza in prossimità di cumuli di rifiuti dove, fra le vegetazione secca, sono presenti ancora materiali facilmente infiammabili.

