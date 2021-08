Era diventata un'odissea per tutti i tipi di guidatori, di auto moto e mezzi pesanti, che ogni giorno sono costretti a decine di migliaia ad attraversarla, per via dei buchi e in alcuni casi anche delle voragini: ma adesso grazie un intervento urgente messo in atto dal Comune di Carbonia di concerto con Anas è diventata più percorribile e sicura la rotonda della strada statale 126 dinanzi alla frazione di Is Gannaus, snodo fondamentale del traffico verso l'intero basso Sulcis.

Le condizioni dell'infrastruttura hanno creato seri pericoli soprattutto ai motociclisti e ai ciclisti ma almeno le voragini più evidenti sono state messe in sicurezza e ciò rende il traffico più scorrevole. Ridotte anche le richieste di danni. Resta da intervenire nel segmento immediatamente successivo cioè il rettilineo che va verso San Giovanni Suergiu e che si trova a sua volta in condizioni disastrate ma in questo caso la competenza è di Anas le cui opere dovrebbero iniziare immediatamente dopo la fine dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte. Lavori sospesi in agosto per evitare ulteriori disagi con l'aumento del traffico in relazione alla massiccia presenza turistica. "Tuttavia la rotonda - ammette il vice sindaco Gian Luca Lai - si trovava in condizioni inaccettabili: prevista la sistemazione di altri rondò che si affacciano sulla strada statale di grande percorrenza".

© Riproduzione riservata