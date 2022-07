I vigili del fuoco hanno salvato un cane che si era intrufolato e perso in un cunicolo delle acque bianche forse da un paio di giorni. Sino a quando, a furia di abbaiare, non ha attirato le attenzioni di qualcuno che ha lanciato l'allarme.

L'intervento dei Vigili del fuoco a Carbonia (L'Unione Sarda - Scano)

Sono accorsi i vigili del fuoco di Carbonia per salvare infatti un grosso cane rimasto intrappolato in una condotta chiusa da una grata che l'animale non riusciva a rimuovere. È possibile che il si sia perso entrando nel cunicolo, nel rione di Serbariu, approfittando di un varco. Poi ha seguito la condotta ed è riuscito ad arrivare in prossimità di una grata dove ha cominciato ad abbaiare attirando l'attenzione di un passante. Una volta giunti sul posto, i vigili sono riusciti a condurre il cane verso l'uscita del cunicolo.

È parso spaventato ma, tutto sommato, in buone condizioni di salute. L'animale è stato rifocillato e poi riconsegnato a delle persone che se ne prenderanno cura.

