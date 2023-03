La Rwm prova a mettersi in regola. La società proprietaria della fabbrica delle bombe di Domusnovas – costola locale della tedesca Rheinmetall – ha fissato la data per l’inchiesta pubblica necessaria per ottenere l’ok alla Valutazione d’impatto ambientale sugli ampliamenti già effettuati nello stabilimento.

Significa che gli impianti sono già stata allargati, senza passare dalla Via, che però è stata giudicata necessaria prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato, che si è espresso a febbraio. Quindi, per superare l’illegittimità amministrativa, ecco la richiesta di approvazione ex post, prevista dalle procedure regionali.

Il pasticcio era nato quando gli uffici tecnici dei Comuni di Iglesias e Domusnovas avevano considerato come non facenti parti di un unico disegno il “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210”. Passaggi tecnici dovevano stabilire se l’Rwm fosse o no uno stabilimento chimico nel quale vengono prodotte sostanze per esplosivi: passaggio fondamentale per stabilire se fosse necessaria la Via o no. I giudici hanno sancito che il procedimento fosse una condizione imprescindibile. E hanno bocciato l’ampliamento, ora illegittimo. «La decisione, anche se sbagliata, te la tieni», aveva commentato l’amministratore delegato, Fabio Sgarzi.

Lo stesso manager che ha avviato la nuova richiesta “ex post” di Valutazione d’impatto ambientale.

L’incontro col pubblico, online, si terrà il 27 aprile. Chi è contrario all’ampliamento e alle aree già realizzate per i test sugli esplosivi potrà dirlo in quella sede o entro i venti giorni successivi.

Intanto all’inizio di marzo, in Tribunale a Cagliari si è aperto il processo contro nove rappresentanti della società e degli uffici comunali, accusati di falso ideologico proprio per gli interventi al centro della contesa (QUI LA NOTIZIA).

Sono imputati l'amministratore delegato dell'azienda che produce armi da guerra, Fabio Sgarzi, Leonardo Demarchi (funzionario tecnico Rwm), Palmiro Palmas, Ignazio Pibia e Mauro Pompei (professionisti incaricati da Rwm), Anna Rita Perseu e Lamberto Tomasi (funzionari del Comune di Iglesias), Elsa Ersilia Ghiani e Giuseppe Matzei (funzionari del Comune di Domusnovas).

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata