Sono il comitato riconversione Rwm e altre sette associazioni ambientaliste, sindacali, non-violente e per la pace ad essere stati ammessi come parte civile al processo a Cagliari che vede nove persone accusate di falso ideologico – anche in concorso fra loro - nell'ambito di alcuni procedimenti edilizi per l'ampliamento della Rwm Italia, nei Comuni di Domusnovas e Iglesias.

Sono imputati l'amministratore delegato dell'azienda che produce armi da guerra, Fabio Sgarzi, Leonardo Demarchi (funzionario tecnico Rwm), Palmiro Palmas, Ignazio Pibia e Mauro Pompei (professionisti incaricati da Rwm), Anna Rita Perseu e Lamberto Tomasi (funzionari del Comune di Iglesias), Elsa Ersilia Ghiani e Giuseppe Matzei (funzionari del Comune di Domusnovas).

Le loro false dichiarazioni, sia amministrative che tecniche – sostiene l’accusa -, avrebbero consentito all'azienda di realizzare, tra l'altro, i nuovi reparti di produzione, denominati R200 e R210 e il Campo Prove R140 (un'area a cielo aperto adibita alla prova di materiali esplodenti).

L’avvio del dibattimento è stato fissato dal giudice monocratico Gianluigi Dettori per il 14 marzo. Il 21 aprile, invece, è in programma l’udienza per l’esame dei quattro testi del pm.

