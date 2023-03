Il cadavere di un uomo di 78 anni è stato trovato questa mattina tra il centro abitato di San Giovanni Suergiu e la frazione di Matzaccara, in località Sa Scrocca.

L’allarme è stato lanciato da una donna, che notato il rogo ha subito chiamato i vigili del fuoco.

Ancora non si conoscono ulteriori dettagli, né le cause dell’incendio. Non è è escluso possa essersi trattato di un gesto volontario.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri e i soccorritori del 118.

Enrico Fresu

