Manager del turismo cercansi: domani 22 maggio scadono le domande al nuovo corso di alta formazione per “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive”, a cui potranno accedere gratuitamente 20 ragazzi in possesso del diploma delle superiori o di diploma professionale. Il corso si svolgerà a Carbonia nell’istituto tecnico superiore Beccaria in via Brigata Sassari.

Il progetto, organizzato dalla Fondazione ITS Turismo & Attività Culturali Sardegna, favorisce la formazione di figure professionali nel settore turistico-ricettivo. Si tratta dell’unico corso presente in tutta la Provincia del Sud Sardegna e nella stessa Provincia di Cagliari.

«La sede di Carbonia - analizza l'assessore al Turismo Michele Stivaletta - offre quindi un’opportunità unica con un corso di valenza regionale in grado di formare personale con elevate capacità». Potranno operare con successo nel mercato delle strutture turistico ricettive con ruolo di manager (gli imprenditori locali garantiscono che al momento si ha molta necessità di professionisti del genere) e marketing o come lavoratore autonomo tipo la creazione di piccole imprese nel settore turistico.

