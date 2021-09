Sarà una corsa a due a Buggerru per la poltrona di sindaco, dove il primo cittadino uscente Laura Cappelli dovrà vedersela con l’ex assessore comunale ai servizi sociali Ignazio Piras.

Cappelli, a capo della lista Buggerru Idea Comune, si ripresenta agli elettori con gran parte degli esponenti della maggioranza con la quale ha amministrato in questi ultimi 5 anni. Tra i 12 aspiranti consiglieri della lista Buggerru Idea Comune, infatti, figurano il vicesindaco Riccardo Atzei e gli assessori della Giunta comunale, Martina Andreuccetti, Massimo Chessa e Simona Spada, oltre ai consiglieri uscenti Francesco Ledda, Luana Medda e Daniela Murtas.

Da nomi noti della politica locale è sostenuto anche lo sfidante Ignazio Piras, a capo della lista Buggerru Per Tutti, che vanta come aspiranti consiglieri l’ex presidente della provincia di Cagliari Federico Baroschi e Fabio Ravot, in passato assessore comunale della Giunta presieduta dall’ex sindaco Silvano Farris. Candidati alla carica di consigliere nella lista presieduta da Ignazio Piras, anche i consiglieri comunali uscenti del gruppo di minoranza e di quello misto, Marta Meloni e Francesco Orrù.

