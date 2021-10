Il prezzo dell'energia schizzato alle stelle negli ultimi giorni comincia a far paura a Portovesme. Dopo la riunione fiume di ieri sera in Confindustria con i vertici della Portovesme srl e i sindacati regionali proprio sull'allarme caro-energia, questa mattina si è svolta in fabbrica un'assemblea dei lavoratori.

La Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) di fabbrica ha trasferito agli operai il contenuto della riunione di ieri. “In pochissimo tempo i costi energetici sono aumentati a dismisura - hanno detto i delegati sindacali - l'azienda quindi ha espresso la necessità di riallineare la produzione per limitare i costi dell'energia. Al momento c'è un impianto fermo, l'Sx. Come Rsu il nostro obiettivo è riuscire ad attenuare il più possibile le conseguenze che questo rincaro su scala globale avrà sui lavoratori”.

Una nuova emergenza nel polo industriale, dove la Portovesme srl è l'unica fabbrica in marcia, con più di 1200 lavoratori tra diretti e imprese degli appalti.

In mattinata le segreterie regionali dei Chimici invieranno una richiesta di incontro urgente agli assessori all'Industria e al Lavoro, Anita Pili e Alessandra Zedda.

