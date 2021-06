Sono rimasti in silenzio per settimane ma adesso protestano i residenti della storica frazione mineraria di Bacu Abis per le condizioni in cui versano in questa seconda metà di giugno alcuni luoghi pubblici abbastanza frequentati: erbacce e cespugli incolti un po' dappertutto, con rischi igienici e sanitari da non sottovalutare.

"In alcune piazzette - sottolinea Daniela Contu, una delle abitanti della frazione - sui marciapiedi e pure davanti alla guardia medica: sappiamo che non è facile intervenire con celerità ma si pensava che almeno in alcuni casi certi contesti potessero venire affrontati per tempo". Il Comune ha avviato le operazioni di diserbo che comprendono il centro urbano di Carbonia e alcune periferie, "aumentando - avverte il vice sindaco Gian Luca Lai - anche la quantità di aree interessate". Oggi il Comune ha ripulito vicino al parco giochi.

