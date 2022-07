Alla fine le proteste della più antica frazione mineraria di Carbonia sul mancato decentramento e la carenza di servizi hanno sortito effetto: il Comune ha deciso di potenziare gli uffici appunto decentrati del paese che dista circa 10 chilometri da Carbonia. Questo significa che gli uffici municipali non saranno aperti per pochissimi giorni alla settimana, come accade ora, ma molto di più.

Le proteste della cittadinanza di Bacu Abis, soprattutto degli anziani, si erano fatte pressanti ed erano state accolte da una mozione alla Giunta presentata dal consigliere di maggioranza Diego Fronterrè. Mozione poi approvata oggi all'unanimità anche perché molti consiglieri provengono dalle frazioni ed ex circoscrizioni e quindi sono perfettamente consapevoli di cosa significhi la carenza di servizi nei luoghi lontani da Carbonia.

A Bacu Abis accadeva che gli uffici comunali erano aperti martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30: non sfruttare queste limitate finestre temporali significa trasferirsi a Cortoghiana o Carbonia.

