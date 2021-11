Si è svolto questa mattina nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna, a Sant’Anna Arresi, il funerale di Antonio Cinus, l’anziano che domenica ha perso la vita durante l’ondata di piena di un torrente causata dalla bomba d’acqua che si è abbattuta a Sant'Anna Arresi, nei comuni limitrofi e in tutto il basso Sulcis.

Il corpo dell'anziano è stato recuperato dai Vigili del fuoco in località Is Cinus tra il centro abitato e Porto Pino, a circa cinquecento metri dal luogo in cui è stata rinvenuta anche la sua vettura, una Tata Pick Up, e non distante dal suo terreno.

Presente al funerale il sindaco Maria Teresa Diana, che domenica ha seguito sul campo le ricerche, e i suoi due ex predecessori Teresa Pintus e Paolo Dessì, oltre ad una rappresentanza della protezione civile locale, dei vigili urbani e dell’Avos 118.

Numerosi anche i cittadini che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla vittima della terribile tragedia.

IL VIDEO:

