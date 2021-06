Sono una settantina i migranti – gli ultimi due gruppi arriveranno nelle prossime ore dopo essere stati individuati al largo della costa – sbarcati nel sud Sardegna tra ieri e oggi.

I primi sono stati intercettati alle 2, sulla spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi. I carabinieri hanno bloccato 11 persone mentre si allontanavano. Poco dopo i mezzi del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha scoperto una imbarcazione al largo delle coste sarde con a bordo 14 migranti. Il barchino è stato scortato in porto a Sant'Antioco, come è accaduto per l'altra imbarcazione, con otto persone a bordo, bloccata successivamente.

Oggi invece i mezzi navali delle Fiamme Gialle hanno intercettato un'altra barca con 28 migranti al largo di Capo Spartivento e una seconda con 8 persone vicino a Capo Teulada.

Verranno tutte trasferite al centro di prima accoglienza di Monastir per essere visitate e identificate.

Dall'inizio dell'anno sono quasi 500 i migranti arrivati nell'Isola.

