Anche Narcao tra i Comuni che andranno al voto il 10 e l’11 ottobre prossimi. Nel paese sulcitano la contesa è tra l’avvocato Antonello Cani (attuale consigliere di minoranza) per la lista “UniAmo Narcao” e la dottoressa Maria Rosaria Montisci per la lista “Insieme per il Bene Comune”.

Il sindaco uscente Danilo Serra, che 5 anni fa aveva vinto per soli 24 voti contro il suo sfidante, ha scelto di non ricandidarsi nemmeno come consigliere. Alle scorse elezioni aveva votato il 74 percento degli aventi diritto al voto, per un totale di 2234 voti validamente espressi. Saranno in tutto 24 i candidati alla carica di consigliere che si sfideranno in una competizione all’ultimo voto casa per casa. Spetteranno alla maggioranza 8 consiglieri e 4 alla minoranza.

San Giovanni Suergiu – Sfida tutta al femminile a San Giovanni Suergiu, nessuna sorpresa dell’ultimo minuto nella presentazione delle candidature. A contendersi la carica di sindaco saranno l’attuale prima cittadina Elvira Usai e la consigliera di minoranza Eloise Carboni sostenute entrambe da una squadra di 16 candidati.

Alla scorsa tornata elettorale, Elvira Usai aveva vinto con circa il 55 percento dei votanti. Sono circa 4800 i cittadini di San Giovanni Suergiu, delle frazioni di Palmas e Matzaccara e dei suoi innumerevoli “medaus” a potersi esprimere per la scelta della squadra che amministrerà l’importante Comune sulcitano per i prossimi 5 anni.

Elvira Usai si ripresenta con la lista “Riprendiamo il Filo”, candidando diversi esponenti dell’attuale maggioranza. L’opposizione in consiglio comunale ha scelto di presentarsi unita a sostegno di Eloise Carboni con la lista “SiAmo San Giovanni Suergiu”, in chiara discontinuità con la giunta Usai.

Villaperuccio – È stata presentata un’unica lista per le prossime elezioni comunali di Villaperuccio del 10 e 11 ottobre. Marcellino Piras sarà il candidato che rappresenterà la lista “Sa Baronia in Comune” insieme ai 12 candidati a consigliere comunale. Basterà che il 50 percento più uno degli aventi diritto al voto si presenti alle urne per far si che la squadra al completo venga eletta. Il candidato a sindaco attualmente ricopre l’incarico di vice sindaco e assessore Bilancio e programmazione, lavori pubblici, urbanistica, ambiente e personale. Alle scorse elezioni si erano presentati al voto circa 750 votanti, ma nel 2016 i contendenti alla carica di primo cittadino erano due. Stavolta, perché l’elezione venga considerata valida, dovranno recarsi alle urne circa 550 elettori, chiamati ad esprimersi sull’unica lista presentata.

Masainas – Sfida a due nel comune di Masainas tra l’attuale vice sindaco Ilaria Portas e l’ex assessore Gianluca Pittoni entrambi sostenuti da 12 candidati. I due contendenti del piccolo paese sulcitano, che conta circa 1250 abitanti, dovranno provare a convincere un votante in più rispetto allo sfidante. La lista “Masainas Insieme” a sostegno di Ilaria Portas, scende in campo con una squadra che può contare tra l’altro dell’appoggio 4 consiglieri comunali attuali e del supporto dell’attuale sindaco Ivo Melis, anch’egli candidato a consigliere. Lo sfidante Gian Luca Pittoni si avvale dell’appoggio dei consiglieri uscenti Secci e Pirosu attualmente in minoranza, candidati nella lista “Tradizione e Innovazione – Un progetto di sviluppo per Masainas”. A Masainas sono circa un migliaio di elettori, alle precedenti elezioni aveva partecipato al voto quasi il 90% degli aventi diritto al voto.

Perdaxius – Basterà un voto in più rispetto agli altri sfidanti per diventare il nuovo sindaco di Perdaxius. Sono infatti in corsa 3 candidati alla carica di sindaco e 36 i candidati totali alla carica di consigliere, con ben 16 candidate al femminile. Il paese è attualmente amministrato da un commissario straordinario, nominato dalla Regione Sardegna nel dicembre 2020 dopo le dimissioni in massa della maggioranza dei consiglieri comunali, che ha decretato lo scioglimento del consiglio e la decadenza del sindaco Gianfranco Trullu eletto nel 2016.

Una situazione difficile per chi dovrà traghettare il piccolo paese sulcitano verso la normale amministrazione. Luca Argiolas per la lista “Perdaxius Cambia”, Gianluigi Loru per “Perdaxius Imparis” e Giacomo Santus per “Insieme per Perdaxius” con i loro programmi elettorali proveranno a conquistare la fiducia della maggioranza, o almeno quella relativa, dei propri concittadini.

© Riproduzione riservata