Riprende la riparazione delle strade in cui da anni si segnalano buche, se non addirittura voragini. Stavolta il nuovo intervento del Comune di Carbonia è stato incentrato nelle frazioni e gli operai sono entrati in azione a Cortoghiana. L'intervento ha permesso di colmare notevoli imperfezioni delle strade ad esempio in via Grandiacquet e in alcune strade limitrofe.

Le attività proseguiranno anche in alcuni borghi che fanno riferimento alla circoscrizione di Cortoghiana.

«Intanto imminente - preannuncia l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è l’indizione fra un mese di una gara di circa un milione e ottocentomila euro grazie al quale il Comune avvierà la sistemazione di alcuni tracciati importanti». Diversi sono completamente disastrati come ad esempio a Barega. In cantiere anche la sistemazione infine di viale del Minatore che è una delle principali strade di accesso alla città ed è in condizioni indecenti.

