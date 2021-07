Iglesias in lutto per la morte di Luciano Ottelli. Ottant'anni, geologo tra i principali conoscitori della storia mineraria e autore di diverse pubblicazioni, si distingueva anche per i suoi modi garbati e la sensibilità per le questioni sociali. Il sindaco, Mauro Usai, ha espresso profondo cordoglio anche a nome dell'amministrazione e della città, ricordandone le qualità professionali e umane. Il funerale sarà celebrato domani, alle 16.30, in Cattedrale.

Luciano Ottelli, in più occasioni, ha manifestato rammarico per la mancata valorizzazione degli immobili minerari, quali sala compressori, a Monteponi, che cadono a pezzi. "Un'offesa a tutti i minatori", aveva dichiarato in una video intervista del 2019 a L'Unione.

