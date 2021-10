Addio agli storici pini nel viale interno che conduce al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia: erano maestosi e soprattutto ombrosi (caratteristica non da poco quando in estate spesso le ambulanze in fila devono sostare per ore davanti al reparto in attesa del turno) ma le radici avevano quasi del tutto smantellato l’asfalto e reso difficoltoso proprio il transito dei mezzi. Con rischi ulteriori anche per la salute dei pazienti trasportati.

Gli operai commissionati dall’Azienda sanitaria locale hanno rimosso infatti fra oggi e ieri i grandi alberi centrali e presto elimineranno anche quelli laterali. Erano stati piantati 70 anni fa. Nell’area di transito delle ambulanze dovrebbe sorgere una rotonda ma al momento non è scontato che al posto dei pini abbattuti vengano messe a dimora altre alberature. Sono fondamentali proprio nelle calde giornate estive per alleviare i disagi di pazienti, familiari e personale sanitario addetto al trasporto.

