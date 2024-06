L’atmosfera è quella del vecchio West, con i saloon, i cowboys e il ritmo della musica country. Ma i sapori sono quelli locali della “villamassargese”, il delizioso taglio di carne che sarà gustato al barbecue.

Le nozze tra Usa e Sardegna si svolgeranno questa sera, sabato 29 giugno, alle 19.30 nell’antica Casa Casula a Villamassargia, nell’ambito del grande evento organizzato da Oggi Sposi & Exclusive Wedding Events di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, regine dei matrimoni in Sardegna, e dalla Pro Loco di Villamassargia.

E sarà un’unione speciale: una fusione perfetta tra musica ed eccellenze del territorio con tanti produttori che forniranno la prelibata carne che rappresenta una vera e propria golosità per i palati più esigenti.

Il comune sulcitano, guidato dalla sindaca Debora Porrà, ha deciso da tempo di puntare sugli eventi a tema per dare impulso alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio e vuole offrire esperienze sensoriali ed emozioni uniche e indimenticabili a turisti e appassionati di ogni provenienza.

E così questa sera, dopo la partita dell’Italia, si apriranno le danze e le degustazioni regalando a tutti i partecipanti un tuffo nel vecchio West a stelle e strisce.

«Sperimentiamo una formula innovativa di promozione territoriale attraverso degli originali eventi a tema - spiega la sindaca Debora Porrà - e il coinvolgimento attivo degli operatori economici, come in questo caso, del settore della carne: come amministrazione investiamo su momenti che abbiano una concreta ricaduta soprattutto sulla promozione dei prodotti a km zero per avvicinare i consumatori alla filiera territoriale».

Nei giardini della suggestiva location, tra cactus e balle di fieno, si aggireranno cowboys e cowgirls per far vivere ai presenti una giornata all’insegna del divertimento e della riscoperta dei sapori e dei profumi dei prodotti locali.

Luci e musica texana con Roberto Nonnis e i Texardi Line Dance uno dei gruppi storici in Sardegna impegnati nella diffusione delle armonie in tipico stile western, spesso ospiti nei più importanti festival del genere nell’Isola e oltre Tirreno.

«Ancora una volta - dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia - Villamassargia si presenta come la “Signora dai mille volti e dalle mille emozioni”, sempre più decisa a regalare esperienze indimenticabili e glamour e a rinnovare appuntamenti che oramai sono diventati un must e piacevole richiamo per tanti».

«La cultura si rivela un grande alleato per la promozione delle realtà locale e delle sue eccellenze - aggiunge Sara Cambula, assessora al Turismo - il suo potere divulgativo e di aggregazione la rende un linguaggio universale condiviso dalla comunità locale e dai turisti alla ricerca di nuove esperienze oltre il binomio sole e mare».

Previsti anche angoli fotografici per immortalare i costumi del vecchio West e, per i più piccoli, cavalli e pony per divertirsi con amici animali.

L’ingresso è libero e gratuito.

