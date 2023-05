La 19esima edizione del Girotonno scalda i motori e si prepara ad andare in scena dall’1 al 4 giugno a Carloforte.

Saranno quattro giorni tra sfide gastronomiche con 6 chef internazionali, degustazioni di prelibate ricette a base del pregiato tonno rosso del Mediterraneo, grandi ospiti ma anche spettacoli, intrattenimento e tante attività dedicate ai più piccoli.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Carloforte in collaborazione con l’agenzia Feedback che segue il progetto sin dalle sue origini.

«La nostra comunità – ha spiegato il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi - si appresta a celebrare uno tra i più importanti appuntamenti gastronomici internazionali della Sardegna e del Mediterraneo. La pandemia, che ha imposto uno stop alla manifestazione in presenza, è ormai alle spalle. Già dalla scorsa edizione il pubblico è potuto ritornare nella nostra splendida isola per assistere alle sfide tra gli chef, gustare i piatti della nostra tradizione e assaporare tutto ciò che Carloforte e la sua isola possono offrire: il mare, le tradizioni secolari della pesca del tonno rosso, le sue peculiarità uniche di un’isola nell’isola, il suo essere un pezzo di Sardegna, nord Africa e Genova, e le sonorità della sua lingua, il tabarchino, una variante del ligure».

COME ARRIVARE – Anche quest’anno, in occasione della rassegna, corse potenziate di traghetti da Portovesme e Calasetta e dei bus locali. Dalla prima corsa del 31 maggio e sino a tutto il 5 giugno, per i non residenti, sconto di 5 euro sul prezzo del biglietto passeggero e di 10 euro sul prezzo del biglietto dell’auto nella formula andata e ritorno su entrambe le tratte Carloforte/Calasetta e Carloforte/Portovesme. Potenziate anche le corse dei bus interni sull’isola.

COOKING SHOW – L'arte della cucina a base di tonno rosso sarà la protagonista dei cooking show. I segreti di questa specialità del Mediterraneo saranno svelati giovedì 1 giugno alle 18 dallo chef carlofortino Secondo Borghero del ristorante “Al tonno di corsa” che presenterà la ricetta dal titolo “Conchiglie di grano senatore cappelli al quinto quarto di tonno”. Venerdì 2 giugno alle 13 sul palco arriva Max Mariola, famoso cuoco e personaggio televisivo volto di Gambero Rosso Channel che farà degustare il Tonno alla puttanesca. Sabato 3 giugno alle 12 Nicola Rossi, executive chef del Four Seasons di Marrakech, preparerà la tartare di tonno e hummus mentre alle 17:30 Pietro Parisi, il cuoco contadino, e Luca Puddu Buinea, il cuoco dei due mondi, presentano la ricetta “Da Tacca Rossa all’Isola Piana”.

Domenica alle 12 si chiude con Stefano De Gregorio, chef resident del Saporie Lab Milano, che preparerà la pasta col tonno e, alle 17, appuntamento con il cooking del maestro della cucina del tonno, Luigi Pomata, e la sua ricetta Porco tonno.

Tutti i giorni l’allegria degli spettacoli dei buskers invaderà le stradine del paese: dai Fenistruzzi ai Petton House, dal Circo Mano a Mano agli spettacoli di arte di strada di Bugo in “Burro Show - Botti du Shcoggiu”. E ancora El Bechin in “Horror Puppets Show” o Linda Vellar in “White Hole”, ma anche le acrobazie di “Espera”, gli spettacoli di burattini “Di Diavoli, Pentole e altri imbrogli” di e con Daniele Pettinau.

PER I PIÙ PICCOLI – Il Funny Village è l’area del Girotonno dove trovare una serie di attività e giochi per tutta la famiglia, condotte da Davide Musu. In piazza Pegli gonfiabili, truccabimbi, palloncini modellabili, laboratori dedicati al mare, ma anche le mascotte amate dai più piccoli, i giocolieri e le bolle giganti.

Il programma completo sul sito della manifestazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata