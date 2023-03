«La battaglia di tutti, della nostra isola, di ogni sardo e dell’Italia tutta». Il governatore Christian Solinas prende la parola dopo l’intervento della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sull’Einstein Telescope, e rilancia, tornando sull’attentato di ieri: «Le parole odierne del Ministro Bernini, che accolgo con estremo favore» dichiara il Presidente della Regione, «ci consentono di voltare pagina rispetto al gesto orribile che ha fatto nuovamente balzare alle cronache Lula. Quello che è parso il tentativo di gettare un’ombra sulla possibilità di ospitare in Sardegna l’Einstein Telescope si è scontrato con la bontà di un progetto che lì, e solo lì, trova terreno fertile e condizioni ideali per la sua realizzazione».

Ma Solinas si guarda anche indietro: «Siamo lieti che i reiterati e accorati appelli della Regione siano stati accolti dal Governo. Abbiamo creduto fin da subito nella bontà di questo progetto, considerandolo strategico per lo sviluppo futuro della Sardegna, per i suoi riflessi sul piano tecnologico e scientifico e per le ricadute, in primis di carattere occupazionale, che la sua realizzazione potrà generare».

Infine, lo sguardo alle prossime tappe: «L’impegno del Governo, che presto annuncerà ufficialmente la candidatura dell'Italia a ospitare l’osservatorio europeo per le onde gravitazionali, è la migliore risposta al grande lavoro svolto dalla Regione in questi anni, e ancora più intenso e deciso nel corso di questi ultimi mesi, per portare a compimento questo ambizioso progetto».

