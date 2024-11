Sei slot machine illegali, non collegate all’apposita rete telematica e prive delle necessarie autorizzazioni: è quanto hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in due circoli situati in altrettanti paesi del Sud Sardegna.

Le apparecchiature, accese e funzionanti ma prive di codice identificativo, mostravano a video varie tipologie di gioco, cui si poteva accedere con l’introduzione di denaro.

I funzionari, pertanto, hanno provveduto al sequestro e all’erogazione di sanzioni amministrative pari a 66mila euro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata