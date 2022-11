Si intitola “Vittime e carnefici. Parole e Suoni” la manifestazione sulla violenza di genere organizzata dalla Fidapa Bpw, sezione di Porto Torres, e patrocinata dal Comune. L’evento, in programma venerdì 25 novembre dalle 19.30 presso il teatro Andrea Parodi, si terrà in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, una serata che sarà oggetto di riflessioni in poesia, musica e danza, sul tema della violenza che genera sofferenza fisica, sessuale e psicologica. Atti persecutori dal cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio.

Ospite straordinaria Giusy Saladdino, sorella di Ilaria, aggredita dall’ex marito il 26 febbraio scorso, giorno del feroce omicidio dei genitori che ha colpito la comunità. «L’evento avrà come obiettivo una raccolta fondi - sottolinea Cristina Benenati, presidente Fidapa Porto Torres - promossa dalla Consulta del Volontariato locale, il cui ricavato sarà devoluto al "Comitato per Samuele e Martina", figli di Ilaria Saladdino, quale segno di vicinanza della nostra sezione alla famiglia, tragicamente colpita da due lutti e da un tentato femminicidio». Tanti i protagonisti della serata tra musica, videoclip e opere d’arte.

