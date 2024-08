Massimo riserbo sull'identità del fortunato scommettitore che, a Valledoria, ha vinto 1 milione e mille euro al Million Day, con una giocata da 10 euro (QUI LA NOTIZIA).

Non aveva realizzato di aver centrato la combinazione e si stava allontanando dal Piccolo Bar in via Manzoni a Valledoria, come tante altre volte, fino a che la titolare non lo ha inseguito per dargli la grande notizia.

Nel Video il racconto di Celestina Cabizza, titolare della ricevitoria.

