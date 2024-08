La dea bendata torna a baciare l’Isola. Nell’estrazione delle 20,30 di ieri, un fortunato giocatore di Valledoria, in provincia di Sassari, ha centrato la vincita numero 301 al MillionDay, aggiudicandosi 1 milione di euro.

Si tratta, come riporta l’agenzia di stampa Agimeg, della terza vincita milionaria di sempre in Sardegna da quando il gioco è stato lanciato nel 2018, e la prima per il 2024. I precedenti a Iglesias (9 dicembre 2018) e Palau (16 luglio 2020).

