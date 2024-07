La tradizione dell'ospitalità: da 16 anni la Pro Loco e il Comune di Villanova Monteleone valorizzano l'usanza soprattutto estiva di quando i vicini cenavano insieme in strada. “Chenamos in Carrela” proporrà dal 7 al 9 agosto tre giornate di eventi in un clima di festa e accoglienza.

Il clou sarà sabato 8 agosto con la Cena sociale in piazza (dalle 19.30, previo acquisto ticket) con piatti della tradizione locale a base di gnocchetti alla Logudorese, arrosto di maiale locale, “ghisadu” di pecora “a s’antiga”, melanzane impanate e fritte, formaggio e buon vino locale.

Attorno all'evento centrale tante altre iniziative. Il 7 agosto ad esempio prenderà il via alle 18 la prima edizione del Concorso Gastronomico “Villanova e il suo territorio” riservato a cuoche e cuochi non professionisti. Alle Alle 22 la Compagnia Teatro Sassari proporrà lo spettacolo “Gran Caffè Astra”.

Il 9 agosto serata di canti logudoresi con i cantadores Emanule Bazzoni, Torangelo Salis e Franco Dessena accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Tore Podda.

La manifestazione, inserita nel calendario di Salude & Trigu, è stata preceduta nei mesi scorsi dai laboratori su formaggio, vino, miele, pani e carni.

