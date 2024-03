Ha preso il via oggi pomeriggio, 21 marzo, a Su Palatu 'e sas Iscolas di Villanova Monteleone, l’evento di apertura del progetto #noirestiamoqui. Il Comune di Villanova Monteleone, con il proprio Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità – CEAS “Monte Minerva”, sta promuovendo infatti la realizzazione di un progetto sperimentale di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo della comunità locale del Villanova sulle tematiche dei cambiamenti climatici in relazione al rischio di incendi, per valutare la fattibilità di animare una “comunità del fuoco” (Community of Wildfire Innovations), coesa e solidale, come esempio virtuoso di cittadinanza attiva.

Per il territorio del Villanova e del Nord Ovest Sardegna si tratta di una tematica di drammatica attualità, come conseguenza dei cambiamenti climatici e il progetto coinvolgerà le amministrazioni comunali, tutti gli enti ed organismi competenti in materia, le scuole, le associazioni locali ed ambientali, i comitati e il volontariato, e anche le imprese del Distretto Rurale del Villanova, per attività di prevenzione da realizzare nelle aziende agro-zootecniche. «L’ambizione è quella di continuare il cammino collettivo di difesa del territorio come bene comune – afferma Alida Manca della cooperativa Sardinia Nature, che collabora alla gestione del CEAS Monte Minerva – e fornire sostegno alla comunità locale per affrontare i cambiamenti climatici e partecipare alla lotta contro il rischio di incendi».

Al progetto, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e coordinato a livello regionale dal Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia Forestas, collaborano i ricercatori dell’Istituto di Bio Economia (IBE) del Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di Sassari, che daranno supporto scientifico al percorso di aggiornamento, gratuito e aperto a tutti. «Noi operatori qualificati del CEAS del Comune di Villanova Monteleone – conclude Ilaria Cossu – siamo determinati nel promuovere processi partecipativi di crescita culturale ed economica sostenibile, con il marchio #Noirestiamo qui, per coinvolgere anche la componente imprenditoriale giovanile che è presente nel territorio dell’Unione del Villanova, e che combatte con tanto coraggio lo spopolamento delle aree rurali e interne».

