C'è una buona notizia per il comune di Villanova Monteleone amministrato dal sindaco Vincenzo Ligios che ha un importante contributo per la messa in sicurezza della ex discarica in località "Su Bullone".

«Grazie a questo finanziamento di circa 205mila euro il terreno sul quale insiste la ex discarica a cielo aperto di “Su Bullone”, ormai chiusa negli anni '90 - spiegano gli amministratori -, verrà messa in sicurezza con la realizzazione di una lunga trincea in calcestruzzo e di un vascone per la raccolta di eventuali sversamenti di liquami, l’intervento ha l’obbiettivo di scongiurare ulteriori danni al territorio e all'ambiente».

«A fine lavori sulla stessa verrà garantito il periodico controllo e monitoraggio - concludono dal comune -. Un importante intervento, necessario da decenni, volto a ristabilire un ambiente pulito ed in armonia con il resto della natura».

