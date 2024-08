Via libera, da parte della giunta comunale sassarese, al progetto definitivo-esecutivo da un milione di euro per connettere Sassari 2 e Baddimanna.

Finanziato dal bando della Presidenza del Consiglio dei ministri chiamato “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, l’intervento permetterà di mettere a terra le opere decisive per rendere efficiente e fruibile l’arteria viaria che fa da cerniera ai due quartieri della periferia nordorientale della città.

Nello specifico si parla del lotto dedicato ai percorsi pedonali del quartiere Baddimanna. «Si tratta di un fondamentale intervento di ricucitura tra le due aree periferiche», afferma l’assessore delle Infrastrutture della mobilità, Massimo Rizzu. «Grazie a questa delibera potremo mandare subito in gara i lavori per il rifacimento della sede stradale, la realizzazione delle piste ciclabili di collegamento, nuovi e meglio organizzati stalli di sosta, quattro dei quali saranno riservati ai diversamente abili, un’area verde, lo spostamento dell’ortofrutta con un’area dedicata al carico e scarico delle merci, un nuovo stallo per gli autobus e la nuova illuminazione pubblica».

L’opera, il cui progetto di fattibilità tecnica risale al 2016, era stata rimodulata nel 2021 dalla precedente giunta comunale. Lo scorso anno l’amministrazione comunale ha affidato i servizi di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, eventuale coordinamento della sicurezza e certificazione di regolare esecuzione al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dallo studio di ingegneria dei professionisti Emilio Sonnu, Rosaria Agueci e Giampaolo Scifo.

