Importante incontro istituzionale per i sindaci di Bono e Benetutti, Michele Solinas e Daniele Arca, che sono stati ricevuti dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Valeria Satta.

I due paesi del Goceano potranno accedere al bando, voluto proprio dall'Assessorato all'agricoltura, per “investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”.

"Ho cercato di scongiurare la perdita di risorse importanti dando una nuova possibilità a queste comunità di portare a compimento l'iter previsto per l'accesso ai finanziamenti", ha dichiarato Valeria Satta.

"L’intervento - spiega Michele Solinas - garantirà una miglior percorribilità dell’infrastruttura stradale interessata apportando al contempo beneficio ai titolari delle aziende che insistono in prossimità della stessa".

