I vandali non si fermano neppure nelle giornate di festa. L’ultimo episodio in cui è stata danneggiata una delle 18 tavole realizzate dall’artista Odo Tinteri, opera dedicata alla Passio dei Martiri Turritani, ha suscitato indignazione nella comunità di Porto Torres.

La stessa amministrazione comunale ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri. «Qualcuno ha voluto così “augurare Buon Natale" ai turritani» sono le parole di amarezza del sindaco Massimo Mulas. «Si tratta dell’ennesimo atto di vandalismo che mette davvero molta tristezza e suscita rabbia, oltre a danneggiare un'opera d'arte di cui la città andava fiera».

Il bassorilievo collocato dietro la stazione marittima è stato ridotto in frantumi la notte del 23 dicembre, e ora sarà difficile poterlo ricomporre. «Si tratta di un atto vile e spregevole, compiuto da persone che non hanno il coraggio e la forza di prendersela contro il reale oggetto della propria frustrazione» aggiunge con sdegno il primo cittadino. È solo l’ultimo, purtroppo, di episodi di inqualificabile inciviltà che hanno colpito la città di Porto Torres e né io, né l’amministrazione che rappresento, né i molti concittadini, che amano la nostra città, siamo più disposti a subire». Per colpa di alcuni incivili la comunità non accetta di fare apparire la città per quello che non rappresenta. «Contrasteremo, ancor più duramente - prosegue il sindaco - qualunque atto di degrado e inciviltà che, come cittadini, ancor prima che come amministratori, non siamo in alcun modo disposti a tollerare».

© Riproduzione riservata