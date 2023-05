Sopralluogo nel Comune di Stintino dell'assessore agli Enti Locali Aldo Salaris che, insieme alla sindaca Rita Vallebella, al vice sindaco Pietro Maddau e all'assessora ai Lavori Pubblici, Maria Sara Sechi, ha potuto discutere e valutare iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio pubblico regionale.

«La valorizzazione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale – spiega l’assessore Salaris – rappresenta un obiettivo prioritario del programma di governo della maggioranza attuale. L’assessorato agli Enti Locali è fortemente impegnato nell'ascoltare e rispondere alle esigenze delle località che ospitano beni di proprietà regionale, con l'obiettivo di massimizzare il pieno potenziale di tali risorse pubbliche»

Durante il sopralluogo, particolare attenzione è stata dedicata al progetto di valorizzazione del complesso di Pozzo San Nicola, una frazione di grande interesse del Comune di Stintino. È poi seguita la visita a Stintino al fine di esplorare i vari scenari utili a favorire un'integrazione completa delle aree portuali nel tessuto urbano. Inoltre, si è discusso della possibilità di ottimizzare l'organizzazione degli spazi demaniali dei due porti turistici. «Il settore della portualità turistica è strategico per il territorio di Stintino - prosegue Salaris - e rappresenta certamente un volano di crescita economica utile a creare nuove opportunità per la comunità locale.»

L'assessore Salaris ha espresso il suo plauso per l'impegno e la collaborazione dimostrati dalla sindaca, dal vice sindaco e dall'Assessore ai Lavori Pubblici. Ha sottolineato l'importanza di unire gli sforzi per raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio pubblico regionale e per garantire uno sviluppo sostenibile che preservi l'unicità e la bellezza di luoghi come Stintino.

