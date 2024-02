Bando pubblico per l’affidamento in gestione per 12 anni di un’area in località “Brazzu Cazente”, nel comune di Valledoria, per finalità turistico, naturalistiche e ricreative con somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento, promozione e valorizzazione del complesso dunale “L’Alta Bhanda”.

La proposta migliorativa consiste nella realizzazione di una struttura, elaborata secondo il principio di reversibilità, tale da garantire la possibilità di facile e completo smontaggio dell’opera, escludendo l’utilizzo di una muratura portante nel rispetto della natura e del luogo di particolare pregio ambientale. Sono individuate un’area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, dove posizionare una struttura lignea amovibile attrezzata di metri quadri ed un’altra per “servizi e magazzini”, di dimensioni massime di circa 30 metri, mentre nella restante area di circa 456 metri quadri potranno essere posizionate sedie, tavoli e quant’altro ritenuto necessario per la migliore fruizione dell’area.

La struttura, inoltre, dovrà essere dotata di sistemi di chiusura tali da garantire la massima sicurezza durante la non attività e scoraggiare qualsiasi azione di vandalismo o scasso. Il concessionario che si aggiudicherà il bando alla valorizzazione del complesso dunale “L’Alta Bhanda” – “Brazzu Cazente” con conduzioni giornaliere durante il periodo di apertura, garantendo, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i servizi minimi da 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, con un minimo di quattro conduzioni quotidiane, dando indicazione degli orari di partenza e di rientro, dei percorsi e delle modalità di prenotazione. Le indicazioni dovranno essere riportate su apposita cartellonistica ben visibile all’interno dell’area.

