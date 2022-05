Incidente questa mattina, attorno alle 9:30, sulla S.P. 90 a Valledoria, in località la Muddizza.

Un pick up Mitsubishi L 200 condotto da un 72enne di Valledoria, nel percorrere la provinciale in direzione Valledoria-Castelsardo è stato tamponato da una Ford Focus condotta da un 68enne di Badesi.

A seguito dell'urto, il pick up ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi contro un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 52enne di Sassari.

I conducenti della Focus e della Giulietta sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Sassari per accertamenti. Illeso il conducente del pick up.

