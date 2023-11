In attesa dei dati ufficiali, a Valledoria segnali più che positivi per la stagione estiva 2023.

Segnali suffragati dalla già importante crescita fatta registrare l’anno passato. Il territorio è stato in grado di plasmare un’offerta efficace e mettere a sistema tutti i servizi in grado di promuovere al meglio il territorio. In un processo che ha visto il Comune di Valledoria individuare tutta una serie di attività strategiche a sostegno di una politica dell’accoglienza strutturata che ha come fulcro il turista. Dalla valorizzazione del litorale, arricchito di servizi e reso sempre più fruibile anche in termini di spazi dedicati allo sport e al tempo libero, passando per una capillare divulgazione dei messaggi relativi alle proposte del territorio, fino ad arrivare a rafforzamento del brand “Valledoria turismo”, il percorso è stato quello di mettere a disposizione e far conoscere quanto il territorio è in grado di offrire.

Per fare un’analisi della stagione l'amministrazione comunale ha coinvolto, nella sala consiliare del Comune, tutte le associazioni e gli organizzatori di eventi che hanno contribuito a creare un’offerta competitiva di cui ha beneficiato la filiera turistica che ha potuto contare su un’estate particolarmente lunga.

«Tutti hanno contribuito con le loro idee a rendere questa appena trascorsa, un’estate che si è contraddistinta per ottimi numeri – ha sottolineato Muretti nel corso del suo intervento durante l'incontro - numeri che comunque possiamo migliorare anche perché ci sono concreti margini di crescita. Ma di certo questo spirito di collaborazione che vede Valledoria al centro delle azioni non può che essere registrato più che positivamente in prospettiva anche per il prossimo anno».

I numeri della passata stagione vedono Valledoria in crescita. Nel 2022 secondo l’analisi statistica della Regione Sardegna il territorio aveva registrato rispetto al 2021 un + 67% per cento degli arrivi e un + 90% per quanto riguarda le presenze (con quasi sei giorni di permanenza media).

«Agire da sistema territoriale ci ha consentito di essere competitivi – aggiunge il sindaco Muretti- e di creare un’offerta unitaria e non frammentata capace di elevare il grado di competitività. Nel panorama turistico, ormai, è necessario pianificare e promuovere azioni che coinvolgano tutto il territorio sinergicamente, ma soprattutto fornire servizi che soddisfino al massimo le esigenze dei turisti. Questo è il percorso che insieme abbiamo deciso di intraprendere».



