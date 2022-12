Un pescatore originario di Castelsardo, Giuseppe Santoni di 76 anni, è stato rinvenuto questa mattina privo di vita sugli scogli davanti alla spiaggia di Lu Bagnu.

L’uomo era uscito ieri pomeriggio, nel giorno della vigilia di Natale, a bordo di un piccolo gozzo, senza fare rientro.

In tarda serata, non vedendolo rientrare, era scattato l’allarme. Nella notte sono state avviate le operazioni di ricerca del pescatore disperso, sia a terra sia nello specchio acqueo del Golfo dell’Asinara. Se ne sono occupati gli uomini della Capitaneria di porto di Olbia e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, intervenuti con un elicottero “Drago”, specializzato nelle attività di soccorso in mare.

Questa mattina il ritrovamento poco dopo le 10, quando il corpo è stato avvistato disteso sulla scogliera, nel lungomare di Castelsardo.

