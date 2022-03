Non chiamatelo furbetto, perché lede i diritti delle persone con disabilità e ha pure commesso un reato penale che potrebbe costargli sino a due anni di carcere. La polizia locale di Sassari ha scoperto un uomo con un contrassegno contraffatto per persone con disabilità che utilizzava per parcheggiare negli stalli riservati. Gli agenti lo hanno denunciato anche per responsabilità penale.

L’uomo, oltre ad avere commesso un illecito amministrativo contravvenendo al codice della strada che può comportare una multa sino a 660 euro, ha violato anche il codice penale secondo gli articoli 482 (Falsità materiale commessa dal privato) e 494 (Sostituzione di persona), che prevedono fino a due anni di reclusione. Il contrassegno era infatti scansionato nonostante avesse timbro e stemma del Comune di Sassari, la data di scadenza aveva le cifre sovrapposte e con colori differenti rispetto allo sfondo nella parte frontale come pure la titolarità, la fotografia e la firma con colori differenti rispetto allo sfondo, nel retro.

Gli agenti del Comando di via Carlo Felice, da sempre in prima linea verso queste forme gravi di inciviltà, soltanto nel 2021 hanno sanzionato 845 persone per sosta su stallo riservato agli invalidi.

© Riproduzione riservata