Procedono, a Uri, gli interventi sulle strade e sul decoro urbano voluti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori.

Entro l’anno sarà riasfaltato l’ingresso del paese (via Sassari parte bassa fino alla rotatoria), a cui seguirà l’intervento in via Marconi fino all’incrocio con via Partigiani. Ciò grazie a specifici finanziamenti regionali e fondi dell’Unione dei Comuni del Coros reperiti nel 2022, per un totale di 390mila euro.

Un altro finanziamento regionale di ulteriori 300mila euro sarà utilizzato per il rifacimento dei marciapiedi all’ingresso di via Sassari parte bassa: anche questo significa decoro urbano e sicurezza.

Grazie a un accordo con la Provincia di Sassari sarà riasfaltata la strada che dallo svincolo per Uri, arrivando da Sassari, porta alla rotatoria. La stessa sarà anche abbellita con un finanziamento di 50mila euro.

«Ora attendiamo i tempi di legge per gli appalti e con un po’ di pazienza questi progetti vedranno la luce entro l’anno in corso, migliorando significativamente la viabilità comunale interna – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Michele Fiori -. L’importante è capire che non c’è mai stata e mai ci sarà disattenzione o menefreghismo da parte di questa amministrazione, perché il paese lo percorriamo e lo viviamo tutti i giorni anche noi amministratori, che siamo stati eletti per fare del nostro meglio per migliorarlo. Senza fare troppo caso a chi cerca di sminuire, talvolta strumentalmente, il nostro operato e sereni del fatto che la maggioranza delle persone di Uri apprezzi i nostri sforzi e i risultati che sono arrivati e che arriveranno».

