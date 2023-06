Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Uri guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori ha deciso di assegnare de premi di merito, a favore degli studenti universitari, residenti nel Comune del Corosi, che nel corso dell’anno solare 2022 hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica.

«Per il 2023 sono state integrate ulteriormente le risorse per premiare i nostri studenti e studentesse che hanno conseguito il titolo accademico nel 2022 - si legge in una noTa del comune -. È stato rivisto il metodo di spartizione dei premi. Anche per quest’anno non è stato attribuito a nessun concorrente il premio extra sulla tesi redatta sul Territorio urese, nonostante sia stato incrementato l’importo, ci auguriamo per il prossimo anno di avere qualche studente che possa percepire questo premio approfondendo argomenti legati al nostro paese».

Ai primi due studenti collocati al primo posto della graduatoria di merito verranno assegnati 700 euro, 500 euro per il terzo ed a seguire 3 premi da 300 euro, premiando in totale sei studenti. A breve sarà comunicata la data nella quale saranno ufficialmente premiati i neo laureati.

