Yasmin Bradi in concerto il 20 luglio nella locanda Minerva di Villanova Monteleone. «Un reading musicale di forte connotazione meditativa, in cui Yasmin leggerà alcune pagine significative di testi che riflettono il nostro viaggio interiore, come viviamo la nostra intuizione e il nostro Sentire. La musica , tra cui brani interpretati e altri della cantautrice, accompagna l’ascoltatore a questa profonda connessione», si legge in una nota.

Yasmin Bradi, nata in Germania e cresciuta in Sardegna (Alghero), è interprete e cantautrice. Con la sua voce ha spaziato tra folk, jazz, classica, funky. È sulla scena musicale sarda dal 2002 dopo tre anni di esperienza intensa a Bologna. Partecipa a diversi festival in Europa, (Spagna e Irlanda) e in Brasile . Ha l’onore di collaborare e di esibirsi con artisti quali Rosa Zaragoza , Montse Castellà, Marco Valentino, Claudio Gabriel Sanna, Marcello Peghin, Marco Piras (dei Bertas). Vince diversi premi tra cui i più importanti è il Premio della Critica Andrea Parodi ( 2010) e il Premio Fidapa (2020) e nel 2020 pubblica un album dal titolo “Amb la llum de una flor” ( “Con la luce di un fiore”) nelle varianti del catalano, tra cui l’algherese.

Il folk, non solo in catalano, è dunque il filo rosso che la accompagna nella ricerca di una musica che rafforzi il legame con la terra e la comunità. In ultimo è la musica sciamanica e meditativa che la porta ad avvicinarsi ad un modo introspettivo ed elevazione vibrazionale di vivere il suono. Si accompagna nei suoi recenti concerti con strumenti quali: tamburo sciamanico, ukulele, campane tibetane, bastone della pioggia e chitarra classica. Per chi fosse interessato contattare la locanda Minerva www.monteminervaexperience.it

