Cent’anni e non sentirli, un secolo di vita trascorsa a Porto Torres dove è nata e vissuta con la sua unica figlia Gavina Arru e i suoi tre nipoti. Antonina Arru, la nonnina che oggi ha spento 100 candeline, ha festeggiato tra l’affetto dei suoi cari e la presenza del sindaco Massimo Mulas, il vicesindaco Simona Fois e il presidente del consiglio comunale Franco Satta.

Lei ha regalato loro un sorriso e la gioia immensa di vivere il traguardo dei cento anni in compagnia, a distanza, nonostante la pandemia, dopo aver superato il fascismo, le guerre, la crisi economica e il colera. In cambio ha ricevuto affetto e tanti abbracci a distanza, insieme ad una targa con gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità turritana.

Per nonna Antonina è arrivato il personale omaggio del primo cittadino che ha consegnato nelle mani della centenaria una pergamena di auguri dove è scritta una poesia dedicata: “Se tu volessi stupirci tante cose potresti dirci. I 100 anni sono tanti come un vaso di diamanti”. Una grande emozione anche per la nipote Antonella: “Una gioia immensa per noi vedere i suoi occhi brillare nel giorno del suo compleanno – racconta - dopo che ha lavorato una vita come bidella nel Comune di Porto Torres crescendo da sola la figlia. Per noi è stata come una seconda mamma”.

