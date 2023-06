Il Comune di Stintino presenta il programma del giugno Stintinese, con iniziative culturali, musicali e artistiche. Dopo Monumenti Aperti si comincia con il Festival Letterario Èntula (15 giugno, ore 19, al Porto Vecchio Vele di Pietra): un evento speciale dedicato alla letteratura, con la partecipazione della scrittrice Elvira Mujčić. Il Festival offre l'opportunità di ascoltare la voce di autori emergenti e affermati, e creerà uno spazio di dialogo e di condivisione delle idee letterarie. Dal 16 giugno alle 18.30 presso il Museo del Mut è in programma "Le leggende della scherma", un incontro con Mauro Numa, campione olimpico e campione del mondo di Fioretto. Durante la serata, illustri ospiti, tra cui Sandro Bartoletti, maestro del Circolo schermistico Sassarese, Carlo Cubeddu, arbitro internazionale di scherma, Gianfranco Ganau, già schermidore del Circolo schermistico "Brigata Sassari", e Paolo Mastino, presidente dell'USSI - Sardegna (Unione Stampa Sportiva Italiana), si confronteranno sulle leggende e le tradizioni della scherma.

Il 17 giugno alle 18, sempre al Mut, sarà la volta del “Giro del Mondo a Vela”, un viaggio emozionante nel mondo della vela al MuT, dove Guido Grugnola, in dialogo con Vittorio Fresi e Giovanni Tarsia, racconterà l'incredibile avventura del Rolly Go durante la famosa regata a tappe intorno al mondo, la Whitbread, nell'edizione del 1981/82. Un evento organizzato in collaborazione con la Lega Navale - Sezione Golfo dell'Asinara. Musica cubana con il concerto dei “Tumbao de primera” (18 giugno, ore 21 - Porto Vecchio Vele di Pietra), con ritmi coinvolgenti e vibranti del gruppo cubano. La conferenza sul “Fretum Gallicum” è in programma il 23 giugno alle 19.30 al MuT. Il prestigioso storico della navigazione antica, Pascal Arnaud, terrà una conferenza sul tema del Fretum Gallicum, le Bocche di Bonifacio, uno spazio marittimo complesso e ricco di connessioni storiche.

Questo incontro, introdotto da Attilio Mastino, sarà un'occasione unica per approfondire la conoscenza di uno dei tratti di mare più affascinanti e strategici del Mediterraneo. Il 24 i protagonisti saranno i Tenores di Bitti con il Festival delle bellezze, un concerto di musica sarda che si terrà alle 21.30 presso largo Cala d’Oliva. Il giorno successivo, 25 giugno, via alla parata per le vie del paese con il Marching band Caracca tamburi itineranti e trampoliere che partiranno alle 21.30 dal largo Cala d’Oliva. Il 26 alle 17 “Origami mania”, un laboratorio per bambini presso la biblioteca comunale, mentre il 29 giugno si chiude con Mina in bianco e nero, con inizio alle 22 nel porto Vecchio Vele di Pietra: una serata dedicata alla musica e all'omaggio alla grande Mina, un concerto tributo alla leggendaria artista italiana, con interpretazioni emozionanti delle sue indimenticabili canzoni in bianco e nero.

