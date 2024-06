Un modo per raccontare le meraviglie dell’area archeologica di Turris Libisonis. Nell’antica città di Porto Torres sono tante le storie e le scoperte archeologiche ancora da conoscere, anche attraverso nuove forme di linguaggio per dialogare con un pubblico più vasto ed eterogeneo. In occasione della Giornata Europea dell’Archeologia, venerdì 14 e sabato 15 giugno 2024, dalle 9 alle 13, il Museo Antiquarium Turritano di Porto Torres aderisce all’evento con un’iniziativa dal titolo “Turris Libisonis si racconta. Un viaggio virtuale attraverso reperti e area archeologica”.

Verranno proposti sulle pagine social dell’Antiquarium (Facebook e Instagram) una serie di brevi video che descrivono le sezioni del museo e i resti monumentali dell’area archeologica. Gli interventi sono stati realizzati da alcuni componenti dello staff del Museo guidati dal direttore, Stefano Giuliani. I video verranno postati sulle pagine social a distanza di un’ora l’uno dall’altro, nell’arco delle due giornate. Inoltre, venerdì 14 giugno, dalle 10 alle 12, verranno proposti due laboratori didattici nelle sale del museo dedicati ai bambini, suddivisi in due gruppi per fasce di età (5-7 anni, 8-10 anni), per un massimo di 30 partecipanti.

Tra le attività in programma sono previste la riproduzione di un mosaico, per i più piccoli, e la creazione di oggetti da stampo, per i più grandi. L’ingresso al museo dei partecipanti e degli accompagnatori è gratuito. Per partecipare ai laboratori la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare all’indirizzo e-mail: drm- sar.museoarcheo.portotorres@cultura.gov.it o al numero 338 6572 476.

